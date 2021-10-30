В Калуге один человек пострадал в массовом ДТП на Правом берегу

Около 10:10 в субботу, 30 октября, на 3-м Академическом проезде в Калуге произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись легковые автомобили «Лада Гранта», «Киа» и грузовая «Газель». Все они двигались в сторону улицы Генерала Попова.

По информации МЧС, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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