В Калужской области водитель «Хендая» врезался в отбойник на трассе М-3 «Украина»
Около 16:30 в пятницу, 29 октября, на трассе М-3 «Украина» в Малоярославецком районе врезался в отбойник легковой автомобиль «Хендай». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением недалеко от Детчино. Машину развернуло. Движение по трассе было затруднено.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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