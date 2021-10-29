В Калужской области водитель «Хендая» врезался в отбойник на трассе М-3 «Украина»

Около 16:30 в пятницу, 29 октября, на трассе М-3 «Украина» в Малоярославецком районе врезался в отбойник легковой автомобиль «Хендай». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением недалеко от Детчино. Машину развернуло. Движение по трассе было затруднено.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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