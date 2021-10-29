В Калуге «Лада» и «Хендай» столкнулись на светофоре в Пучково
Около 11:45 утра в пятницу, 29 октября, ДТП произошло на окружной дороге в Калуге рядом с деревней Пучково. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Рядом со светофором там столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Хендай». По предварительным данным, они двигались в попутном направлении в сторону моста через Оку.
По информации МЧС, пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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