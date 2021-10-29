В Калуге «Лада» и «Хендай» столкнулись на светофоре в Пучково

Около 11:45 утра в пятницу, 29 октября, ДТП произошло на окружной дороге в Калуге рядом с деревней Пучково. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Рядом со светофором там столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Хендай». По предварительным данным, они двигались в попутном направлении в сторону моста через Оку.

По информации МЧС, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!