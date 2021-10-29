В Обнинске водитель «Жигулей» сбил 15-летнего подростка на переходе

Как мы уже рассказывали, вечером 28 октября в Обнинске сбили пешехода. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 21:25 у дома №4 на проспекте Маркса 21-летний водитель «Жигулей» сбил 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

У ребенка зафиксированы различные травмы.

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