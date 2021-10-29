В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

В Калуге ГИБДД объявила 28 октября о поиске очевидцев двух аварий, произошедших нынешней осенью.

В бору 29 сентября около 9:25 утра столкнулись автобус ПАЗ и автомобили «Фольксваген Транспортер» и «Опель Корса».

А 9 октября в 20:59 у дома №338А по улице Московской столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина».

Очевидцев просят обращаться в ГИБДД по адресу: Грабцевское шоссе, 112А, кабинет №10 или по телефону: 764-051 (доб. 107).

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