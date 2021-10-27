В Калуге маршрутка столкнулась с «Жигулями» на Грабцевском шоссе

Утром в среду, 27 октября, на Грабцевском шоссе в Калуге произошла авария с участием маршрутного автобуса №71. Фото выложили в группе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, маршрутка столкнулась с автомобилем «Жигули» в районе МРЭО. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки выезжал с прилегающей территории и не пропустил микроавтобус.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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