В Обнинске семилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Курчатова

Около 12:45 в воскресенье, 24 октября, на улице Курчатова в Обнинске в районе дома №76 столкнулись два легковых автомобиля. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем «Пежо 308» не соблюдала дистанцию и врезалась с «Мицубиси Лансер», которым управляла 33-летняя женщина.

Различные травмы получила семилетняя пассажирка «Пежо».

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