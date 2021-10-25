В Калужской области 44-летний водитель «Москвича» погиб, врезавшись в столб

Около 21:30 в субботу, 23 октября, в Сухиничском районе мужчина погиб в ДТП. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель за рулем легкового автомобиля «Москвич» превысил скорость и не справился с управлением на дороге Сухиничи - Козельск. Машина вылетела в кювет и врезалась в столб в районе деревни Татаринцы.

От полученных травм водитель скончался. Его 36-летний пассажир попал в больницу.

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