В Калужской области водитель «Лады» сбил велосипедиста
Около 7:15 утра в понедельник, 25 октября, в городе Сосенский Козельского района сбили велосипедиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лада» сбил человека, который ехал на велосипеде.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!