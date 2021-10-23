Под Калугой мужчина сгорел в своей машине

Следственный комитет по Калужской области рассказывает о трагедии, произошедшей в пятницу, 22 октября.

- В 19 часов 18 минут поступило сообщение о пожаре в селе Муратовке на улице Железнодорожной, - рассказывает пресс-служба МЧС.

Вечером в лесополосе Муратовки обнаружен сгоревший автомобиль с трупом мужчины, местного жителя села.

- По предварительным данным, автомобиль, в котором имелось газовое оборудование, наехал на лежащее на земле дерево, - уточняют в СК. - Для установления причины возгорания назначено пожаро-техническое исследование, к следственным действиям привлечены криминалисты регионального управления СК России и специалист-автотехник.

На данный момент следователями проводится проверка.

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