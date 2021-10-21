В Калуге водитель «Рено» сбил пешехода на улице Пушкина

Около 14:25 в четверг, 21 октября, на улице Пушкина в Калуге сбили пешехода, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным, водитель «Рено» двигался со стороны Каменного моста и сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по переходу у остановки «Улица Баумана».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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