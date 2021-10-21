В Калуге двоих детей сбили на пешеходных переходах

В среду, 20 октября, в Калуге на пешеходных переходах сбили двоих детей. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 8:15 утра на улице Молодежной у школы №12 водитель сбил 14-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу. Автомобилист с места происшествия скрылся. О поиске очевидцев ранее писали в наших «Народных новостях». У школьницы зафиксированы различные травмы.

Еще одна похожая авария произошла в 18:45 в районе перекрестка улиц Туликова и 65 лет Победы. Там 52-летний водитель «Рено Логан» сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по зебре. Ребенка доставили в больницу.

Управление ГИБДД по Калужской области призывает водителей быть внимательнее на дорогах, снизить скоростной режим и притормаживать перед пешеходными переходами.

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