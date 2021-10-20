В Калуге «Опель» и «Жигули» столкнулись на улице Луначарского

Около 20:20 в среду, 20 октября, на улице Луначарского в Калуге столкнулись легковые автомобили «Опель Астра» и ВАЗ-2104. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Автомобили не смогли разъехаться на перекрестке Луначарского с улицей Тульской.

МЧС сообщает, что в столкновении пострадал один человек.

Судя по фото с места происшествия, водитель «Жигулей» двигался прямо в сторону улицы Дзержинского, а встречный «Опель» поворачивал налево на Тульскую.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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