В Калуге троллейбусы остановились из-за ДТП на улице Пушкина

Около 14:00 в среду, 20 октября, в Калуге остановилось движение троллейбусов на улице Пушкина в районе остановки «Улица Баумана». Причиной этому стало ДТП, сообщили нам очевидцы.

Участниками аварии стали две легковушки. Никто из людей не пострадал, но автомобили перекрыли проезжую часть для электрического общественного транспорта, который двигался со стороны Каменноо моста.

Спустя примерно час дорогу освободили.

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