В Калужской области водитель погиб в перевернувшихся «Жигулях»

Около 10:10 утра во вторник, 19 октября, в Сухиничском районе на дороге между Сухиничами и Козельском вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Жигули». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

По информации источника в оперативных службах, в этой аварии погиб 57-летний водитель «Жигулей».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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