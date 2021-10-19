В Калужской области трое мужчин пострадали в столкновении «Хендая» и трактора

Около 20:00 в понедельник, 18 октября, на дороге между Перемышлем и Козельском в районе села Нижние Прыски произошло ДТП. Подробности во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 54-летний водитель «Хендая Крета» ехал в сторону Козельска, не соблюдал дистанцию и врезался в трактор МТЗ с картофелеуборочным комбайном.

В результате аварии пострадали водитель «Хендая», а также два его пассажира – 41 и 42 лет.

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