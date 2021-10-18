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В Калужской области водитель «Жигулей» сбил оленя

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.10.2021 10:19 0 234
В Калужской области водитель «Жигулей» сбил оленя

Вечером в воскресенье, 17 октября, на 155 километре трассы А-130 в Медынском районе водитель «Жигулей» сбил оленя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 20:10 водитель «Жигулей» двигался по федеральной трассе, и в районе деревни Дворики на дорогу выскочил олень.

У автомобиля смяло крышу, но никто из людей не пострадал. Животное погибло.

МЧС опубликовало фото с места аварии.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.10.2021 10:19 0 234
Тэги: происшествие дтп мчс животные
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