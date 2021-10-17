В Калужской области обнаружили тело 64-летнего мужчины

В пятницу, 15 октября, в селе Совхоз Боровский обнаружили тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Калужской области вечером в субботу.

Погибшего нашли в собственном доме. Сейчас в СК проводят проверку.

- Для установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, - подчеркнули следователи. - Проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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