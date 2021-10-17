В Калужской области ВАЗ съехал в кювет ночью

В ночь на субботу, 16 октября, в городе Белоусово Жуковского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 01:54 ночи на улице Гурьянова водитель ВАЗа 2107 съехал в кювет. По информации спасателей, есть пострадавшие.

Обстоятельства происшествия сейчас уточняются.

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