В Калужской области столкнулись «Вольво» и «Газель»

В ночь на субботу, 16 октября, в Малоярославецком районе на 4 километре обхода Калуги произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 02:15 ночи на дороге Р-132 столкнулись «Вольво» и «Газель». Есть пострадавшие.

Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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