В Калужской области мотоциклист пострадал в ДТП на Киевской трассе
Около 11:45 в субботу, 16 октября, на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель «Кавасаки» не справился с управлением и упал на проезжую часть.
МЧС сообщает, что пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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