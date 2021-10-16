В Калужской области мотоциклист пострадал в ДТП на Киевской трассе

Около 11:45 в субботу, 16 октября, на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Кавасаки» не справился с управлением и упал на проезжую часть.

МЧС сообщает, что пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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