В Калужской области человек пострадал в столкновении «Киа» и КамАЗа

Около 21:25 в пятницу, 15 октября, на 103 километре трассы А-130 в Жуковском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от Белоусово столкнулись легковой автомобиль «Киа Рио» и КамАЗ. Очевидцы сообщают, что легковушка въехала в заднюю часть большегруза.

По информации МЧС, в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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