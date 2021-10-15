В Калуге водитель «Киа» сбил велосипедиста на улице Кирова

Около 20:05 в пятницу, 15 октября, на улице Кирова в Калуге водитель легкового автомобиля «Киа» сбил велосипедиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла в районе Театральной площади. Автомобилист двигался со стороны площади Победы.

По информации МЧС, пострадал велосипедист. Информация о его состоянии уточняется.

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