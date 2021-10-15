В Калужской области 67-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с «Пежо»

Около 10 утра в пятницу, 15 октября, смертельное ДТП произошло на 311 километре трассы М3 «Украина» в Жиздринском районе. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 67-летний водитель «Хендая Крета» двигался со стороны Калуги, недалеко от деревни Горки выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Пежо Боксер».

В результате столкновения погиб водитель «Хендая». Его пассажирка, а также 27-летний водитель «Пежо» получили травмы. Женщину доставили в людиновскую больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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