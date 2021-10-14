В Калужской области женщина и четырехлетняя девочка пострадали в перевернувшейся «Хонде»

Около 18:20 в среду, 13 октября, на дороге между Сухиничами и Козельском вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Хонда Цивик». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе села Татаринцы 29-летняя женщина за рулем «Хонды» не учла скорость и погодные условия, и автомобиль вылетел в кювет.

Пострадала сама автомобилистка, а также ее четырехлетняя дочь. Ребенка доставили в областную больницу в Калугу.