В Калужской области водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Около 18:15 во вторник, 12 октября, в городе Сосенский Козельского района сбили пешехода. ДТП произошло у дома №31 на улице Первомайской, сообщили в среду в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель сбил 48-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. После этого автомобилист скрылся с места происшествия.

Пострадавшую женщину доставили в козельскую больницу. Скрывшегося водителя сейчас ищут.