В Калуге два человека пострадали в столкновении двух автомобилей «Лада»

Вечером во вторник, 12 октября, на дороге между Калугой и Перемышлем в районе деревни Андреевское произошло лобовое ДТП с участием двух автомобилей «Лада Гранта». В этой аварии пострадали два человека, сообщили в среду в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель одной из «Лад» двигался в сторону Колюпаново, выехал на встречную полосу и врезался в другую легковушку.

Различные травмы в ДТП получили 39-летний мужчина и 36-летняя женщина. Их на скорой помощи отвезли в БСМП.