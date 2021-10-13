В Калужской области двое 14-летних подростков попали в больницу, столкнувшись на мотоцикле со «Шкодой»

Около 18:30 во вторник, 12 октября, у дома №13 на улице Ленина в Бабынино столкнулись легковой автомобиль «Шкода Октавия» и мотоцикл без госномера. В этом ДТП пострадали двое подростков, сообщили в среду в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 41-летний мужчина за рулем «Шкоды» выполнял разворот и не пропустил встречного 14-летнего мотоциклиста.

Различные травмы получил подросток и 14-летняя девочка, ехавшая с ним на мотоцикле.