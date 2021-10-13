В Калуге сбитый на улице Тульской мужчина попал в реанимацию

Как мы уже рассказывали, утром 12 октября на улице тульской в Калуге у дома №15 сбили пешехода. В среду в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили, что пострадавший мужчина с тяжелыми травмами попал в реанимацию, его личность пока не установлена. На вид ему около 60 лет.

По предварительным данным, 50-летний водитель УАЗа двигался по Тульской в сторону Луначарского, а пешеход переходил проезжую часть не по переходу. Пострадавший человек оказался зажат под правым передним колесом автомобиля.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.