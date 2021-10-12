В Калуге водитель «Киа» сбил перебегавшего Тульское шоссе 38-летнего пешехода

Как мы уже рассказывали, вечером 11 октября на Правом берегу в Калуге сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили во вторник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем «Киа Пиканто» ехала в сторону Гагаринского моста, а 38-летний пешеход на перекрестке с улицей Генерала Попова переходил дорогу на красный.

Пострадавшего с различными травмами доставили в БСМП. Позже врачи отпустили его домой.