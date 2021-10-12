В Калужской области 25-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Ладе»

Как мы уже рассказывали, около 14:05 в понедельник, 11 октября, на дороге Малоярославец – Детчино – Калуга вылетел в кювет автомобиль «Лада». В этой аварии пострадал 25-летний мужчина, сообщили во вторник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации полиции, он за рулем «Лады» двигался со стороны Калуги с превышением скорости и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

С различными травмами автомобилиста доставили в Калужскую областную больницу.