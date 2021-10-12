Главная Новости Происшествия
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калужской области 25-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Ладе»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 12.10.2021 10:20 0 163
В Калужской области 25-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Ладе»

Как мы уже рассказывали, около 14:05 в понедельник, 11 октября, на дороге Малоярославец – Детчино – Калуга вылетел в кювет автомобиль «Лада». В этой аварии пострадал 25-летний мужчина, сообщили во вторник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации полиции, он за рулем «Лады» двигался со стороны Калуги с превышением скорости и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

С различными травмами автомобилиста доставили в Калужскую областную больницу.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 12.10.2021 10:20 0 163
Тэги: происшествие дтп мчс гибдд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Настройка и эксплуатация детского микроскопа
Sbagry — первая бесплатная онлайн-площадка
Сериалы Netflix онлайн: преимущества просмотра

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru