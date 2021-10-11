В Калужской области три человека пострадали в столкновении «Хендая» и «Форда»

Поздно вечером в воскресенье, 10 октября, на трассе М3 «Украина» в районе Ворсино произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Хендая Элантра» двигался в сторону Калуги, потерял управление над машиной и столкнулся со встречным «Фордом Фокус».

Различные травмы получили водитель «Хендая», 38-летний водитель «Форда» и 39-летняя пассажирка этого автомобиля. Госпитализация им не понадобилась.