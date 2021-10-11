В Калужской области 38-летняя женщина погибла в перевернувшемся «Рено»

В Ферзиковском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина. Подробности о ДТП в понедельник, 11 октября, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Рено Меган» ночью 8 октября двигался со стороны деревни Грязново к дороге Калуга – Тула, не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет. Там машина перевернулась.

От полученных травм 38-летняя пассажирка «Рено» скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.