В Калужской области водитель «Шевроле» сбил 15-летнюю девочку на переходе

Как мы уже рассказывали, около 13:00 в пятницу, 8 октября, в Дзержинском районе на дороге Калуга – Медынь водитель «Шевроле» сбил пешехода. В этой аварии пострадала 15-летняя девочка, сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным полиции, 34-летний водитель легковушки ехал в сторону Калуги и в районе поселка Полотняный Завод сбил школьницу, которая пересекала проезжую часть по переходу.

С различными травмами 15-летнюю девочку доставили в детскую областную больницу в Анненках.