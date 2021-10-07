В Калужской области два человека пострадали в «Ладе», которая врезалась в дерево

Около 9 утра в среду, 6 октября, в Людиновском районе вылетел в кювет и врезался в дерево автомобиль «Лада». Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель легковушки не справился с управлением на дороге между Людиново и селом Букань. Машина съехала в левый кювет и врезалась в дерево.

Различные травмы получили водитель и его 39-летний пассажир. Их направили в Кировскую центральную районную больницу.