В Калужской области двое молодых мужчин погибли в перевернувшемся «Ауди»

Как мы уже рассказывали, около 17:00 в среду, 6 октября, в Жиздринском районе вылетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево легковой автомобиль «Ауди». В этой аварии погибли двое молодых мужчин, сообщили 7 октября в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Ауди А6» ехал по дороге Жиздра – Коллективизаторов – Коренево с превышением скорости и съехал в левый кювет.

Машину смяло от удара об дерево. Водитель и его 21-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Фото с места аварии опубликовало МЧС.