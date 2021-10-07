В Калужской области двое молодых мужчин погибли в перевернувшемся «Ауди»
Как мы уже рассказывали, около 17:00 в среду, 6 октября, в Жиздринском районе вылетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево легковой автомобиль «Ауди». В этой аварии погибли двое молодых мужчин, сообщили 7 октября в региональном управлении ГИБДД.
По предварительным данным, 21-летний водитель «Ауди А6» ехал по дороге Жиздра – Коллективизаторов – Коренево с превышением скорости и съехал в левый кювет.
Машину смяло от удара об дерево. Водитель и его 21-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Фото с места аварии опубликовало МЧС.