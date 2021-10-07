В Калуге водитель «Волги» пострадал в столкновении с рейсовым автобусом на улице Московской

Около 6:25 утра в четверг, 7 октября, на улице Московской в Калуге в районе путепровода столкнулись легковой автомобиль «Волга» и автобус ПАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Как сообщили нам в «Управлении Калужского троллейбуса», автобус двигался по маршруту №98 «Сквер Медсестер - Лихун». В ПАЗике пострадавших нет.

По предварительным данным, водитель «Волги» двигался в сторону Кубяка, наехал на обледеневший участок дороги, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

От удара водитель легковушки оказался зажат в салоне. Сотрудникам МЧС пришлось разрезать автомобиль, чтобы его вытащить. Врачи оказывают пострадавшему помощь.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатели разрезали «Волгу», чтобы достать водителя.