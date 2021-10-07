В Калуге водитель «Волги» пострадал в столкновении с рейсовым автобусом на улице Московской
Около 6:25 утра в четверг, 7 октября, на улице Московской в Калуге в районе путепровода столкнулись легковой автомобиль «Волга» и автобус ПАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Как сообщили нам в «Управлении Калужского троллейбуса», автобус двигался по маршруту №98 «Сквер Медсестер - Лихун». В ПАЗике пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель «Волги» двигался в сторону Кубяка, наехал на обледеневший участок дороги, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
От удара водитель легковушки оказался зажат в салоне. Сотрудникам МЧС пришлось разрезать автомобиль, чтобы его вытащить. Врачи оказывают пострадавшему помощь.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Спасатели разрезали «Волгу», чтобы достать водителя.