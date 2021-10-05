В Калужской области четыре человека пострадали в перевернувшемся «Форде»

Как мы уже рассказывали, утром 4 октября в Малоярославецком районе на дороге между Кудиново и Юрьевским вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Форд Мондео». В этой аварии пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 21-летний мужчина без водительского удостоверения около 7:50 ехал на «Форде», превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела в правый кювет и перевернулась.

В больницу попали водитель иномарки, 21-летний пассажир и 20-летняя пассажирка. Также травмы получил еще один пассажир, которому 23 года – врачи оказали ему помощь и отпустили домой.