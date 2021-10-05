В Калуге 46-летний водитель «Опеля» сбил пешехода на улице Советской

Около 19:10 в понедельник, 4 октября, на улице Советской в Калуге у дома №45а сбили пешехода. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 46-летний водитель «Опеля Астра» двигался со стороны центра и сбил 53-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С различными травмами пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы в Анненках.