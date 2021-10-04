В Калужской области два человека пострадали в перевернувшемся «Мерседесе»

Как мы уже рассказывали, в ночь на субботу, 2 октября, в Мещовском районе вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль «Мерседес». В этой аварии пострадали двое молодых мужчин, сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки около 2:40 ночи ехал со стороны Мосальска в сторону Мещовска и в районе деревни Серебряно не справился с управлением. Машина перевернулась.

В областную больницу в Калугу доставили водителя и его 24-летнего пассажира.