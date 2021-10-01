В Калуге 29-летнего водителя грузовика обвинили в смертельном ДТП

В Калуге 29-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии за смертельное ДТП. О завершении расследования в пятницу, 1 октября, сообщили в УМВД по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, эта авария произошла утром 9 февраля 2021 года на дороге Калуга – Козельск в Перемышльском районе.

По данным следствия, на тот момент 28-летний водитель грузовика МАН с полуприцепом двигался со стороны Перемышля в сторону Козельска, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный УАЗ, водитель которого начал поворачивать налево на заправку. Как отмечают в полиции, водитель большегруза пытался уйти от столкновения, поэтому выехал на встречку.

От удара УАЗ отбросило в столб. 54-летний пассажир этой машины выпал из кабины, и его придавило опорой ЛЭП. Через некоторое время мужчина скончался.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.