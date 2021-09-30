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В Калуге три человека пострадали в столкновении двух «Тойот»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 30.09.2021 10:10 0 960
В Калуге три человека пострадали в столкновении двух «Тойот»

Как мы уже рассказывали, днем в среду, 29 сентября, на улице Дальней в Калуге столкнулись два автомобиля «Тойота». В этой аварии пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 65-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» у дома №3 к.1 выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу «Тойоте Авенсис», двигавшейся со стороны улицы Светлой.

По информации полиции, различные травмы получили три человека. Водителю «Ленд Крузера» оказали помощь в БСМП и отпустили домой. Госпитализирован в травматологическое отделение 70-летний пассажир этого автомобиля. Туда же положили 60-летнего водителя «Авенсиса».

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 30.09.2021 10:10 0 960
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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