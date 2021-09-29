В Калуге 88-летняя женщина попала в больницу после массового ДТП с автобусом

Как мы уже рассказывали, утром 29 сентября на улице Калуга-Бор в Калуге столкнулись автобус ПАЗ и два автомобиля. Подробности об этом происшествии нам сообщили в ГИБДД.

По уточненной информации, в аварии пострадали не два человека, а три.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не соблюдал дистанцию и врезался в «Фольксваген Транспортер». Также не соблюдала дистанцию девушка на «Опель Корса», двигавшаяся за автобусом. Она врезалась в ПАЗ.

В больницу попала 88-летняя пассажирка автобуса. Еще двум пострадавшим помощь оказали на месте.

Движение в сторону Анненок было затруднено.