В Калуге 31-летний водитель «Крайслера» пострадал в столкновении с КамАЗом

Как мы уже рассказывали, вечером 28 сентября на улице Тарутинской в Калуге столкнулись легковой автомобиль «Крайслер» и грузовик КамАЗ. В среду региональное управление ГИБДД сообщило подробности.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Крайслера» около 23:30 двигался со стороны Синих мостов и на перекрестке с переулком Механизаторов выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. В этот момент с

Тарутинской налево поворачивала фура. Как отмечают в полиции, 40-летний водитель большегруза завершал маневр.

С места аварии в больницу доставили водителя «Крайслера». В областной больнице в Анненках врачи оказали ему помощь и отпустили домой.