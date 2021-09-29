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В Калужской области 30-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Мазде»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 29.09.2021 11:42 0 299
В Калужской области 30-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Мазде»

Как мы уже рассказывали, днем 28 сентября на дороге между Козельском и Хвастовичами в Ульяновском районе перевернулся легковой автомобиль «Мазда». В среду в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили, что в этой аварии пострадал мужчина.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Мазды 6» двигался со стороны Хвастовичей и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Различные травмы получил 30-летний пассажир. Его направили в областную больницу в Калугу.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 29.09.2021 11:42 0 299
Тэги: происшествие дтп мчс
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