В Калужской области 30-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Мазде»

Как мы уже рассказывали, днем 28 сентября на дороге между Козельском и Хвастовичами в Ульяновском районе перевернулся легковой автомобиль «Мазда». В среду в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили, что в этой аварии пострадал мужчина.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Мазды 6» двигался со стороны Хвастовичей и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Различные травмы получил 30-летний пассажир. Его направили в областную больницу в Калугу.