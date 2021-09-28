В Калужской области 63-летний водитель «Лады» пострадал в столкновении с фурой

Как мы уже рассказывали, днем 27 сентября на трассе М-3 «Украина» в Сухиничском районе столкнулись легковой автомобиль «Лада» и фура «Мерседес». В этом ДТП пострадал один человек, сообщили во вторник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 63-летний водитель легковушки пытался пересечь Киевскую трассу – по дороге от села Попково в сторону села Брынь – и не уступил дорогу большегрузу.

С различными травмами водителя «Лады» доставили в больницу в Сухиничах. Он госпитализирован.