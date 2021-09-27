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В Калуге женщина и ребенок пострадали в ДТП с тремя автомобилями на улице Заводской

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 27.09.2021 12:55 0 592
В Калуге женщина и ребенок пострадали в ДТП с тремя автомобилями на улице Заводской

Около 13:50 в воскресенье, 26 сентября, на улице Заводской в Калуге в районе перекрестка с улицей Стекольной произошло ДТП с тремя автомобилями, пострадали два человека. В понедельник подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Грейт Вол» ехал по Заводской со сторону Чапаева, не соблюдал дистанцию и врезался в «Форд Мондео». А этот автомобиль от удара отбросило на «Рено Меган».

В результате ДТП травмы получили 38-летняя женщина, находившаяся за рулем «Форда», а также ее 12-летний пассажир. Мальчика для оказания помощи направили в детскую областную больницу в Анненках.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 27.09.2021 12:55 0 592
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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