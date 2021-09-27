В Калуге 19-летняя девушка пострадала в столкновении «Лады» и «Лексуса»

Как мы уже рассказывали, вечером 24 сентября на перекрестке улиц Фомушина и Хорошей в Калуге столкнулись автомобили «Лада» и «Лексус». В этой аварии пострадала 19-летняя девушка, сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

Пострадавшая была пассажиркой «Лексуса». За рулем этого автомобиля находился 39-летний мужчина. «Ладой» управлял 43-летний мужчина.

Кто из них нарушил правила, в полиции пока не говорят. Точные обстоятельства этого происшествия устанавливаются.