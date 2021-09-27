В Калуге УАЗ разорвало после столкновения с грузовиком, погиб мужчина

В ночь на понедельник, 27 сентября, смертельное ДТП произошло на окружной дороге в Калуге в районе Грабцево. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Грузовик МАН столкнулся с автомобилем УАЗ. От удара УАЗик буквально разорвало. Движение по двум полосам было перекрыто.

По нашей информации, в результате ДТП погиб 32-летний водитель УАЗа.

Водитель и пассажирка МАНа пострадали, но от госпитализации отказались.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места аварии.