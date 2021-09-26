В Калужской области мужчина и женщина погибли при пожаре в доме

Как мы рассказывали ранее, в воскресенье, 26 сентября, в поселке Еленский Хвастовичского района произошел пожар. Позже в региональном управлении Следственного комитета по Калужской области рассказали, что в горящем доме погибли два человека.

Погибли 49-летний мужчина и 41-летняя женщина, проживавшие в доме.

- Следователем СК России для установления обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, - заявили следователи. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.